Manuel Castaño explica el motivo de la reunión con Lopera y Oliver

Durante el mediodía de ayer tenía lugar un almuerzo entre Manuel Ruiz de Lopera, Manuel Castaño y Luis Oliver principalmente en un restaurante sevillano. La noticia (y la foto) corrió rápidamente como la pólvora por las redes sociales. ¿Con qué motivo o intenciones se veían las caras?

Hoy, Manuel Castaño ha hablado en Cope Sevilla sobre dicha reunión. "Lopera reibe una llmada de Zulategui, abogado de Oliver, para acordar un almuerzo. Ya se habían reunido antes con Haro y López Catalán, y Hugo Galera, la idea era compartir y hablar sobre la situación deportiva y económica de la entidad. De eso trato la comida, de lo deportivo y económico", ha aclarado.

"Se habló de la mala situación económica y sobre las cuentas aprobadas en la pasada junta, que no reflejan la realidad del club. No se entiende que el año que más dinero ingresa el Betis, 51 millones, solo haya ocho de superávit. No tiene sentido. Si hay ocho milones beneficio cómo aumenta el pasivo... son cosas de perogrullo. Eso no es así, son unas cuentas que no reflejan la realida", ha incidido el abogado sevillano, que tratado otras cuestiones.

El acuerdo entre Oliver y Lopera: "El contrato no era ficticio, es real, si Lopera es un saqueador como dicen, no hay que negociar con un saqueador. Tanto Lopera como Oliver ahora han buscado el bien del Betis".

Acciones en el aire: "No hay duda que hay un 13,6 por ciento de acciones que las había pagado Lopera y no debe ser objeto de discusión. A Lopera le corresponden esas acciones y en cuanto se dicte sentencia el escenario del Betis cambiará. El juicio quedó visto para sentencia, así que a primeros de febrero podemos conocer la sentencia, que creo que irá en ese sentido".

Lopera no vende: "La idea de Lopera es no vender, no negociar, sentarse en el banquillo y responder, él se considera inocente aunque tenga que pasar por este trance".

Bitton Sport: "Oliver nos dijo que se había reunido con Haro y Catalán y que estos le solicitaron su apoyo para la junta. El Betis ha tenido una mala planificación, ahora en enero se debe firmar para subsanar esa mala planificación, pero hay que ser autocríticos. La situación del Betis es muy preocupante. Si el Betis pega un 'Segundazo', Dios no lo quiera, nos vemos con 78 millones de deuda".