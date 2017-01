Los Reyes Magos vienen con retraso a Heliópolis

Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente van con algo de retraso en su camino hacia el Benito Villamarín y Víctor Sánchez del Amo asume que recibirá con algo de demora los regalos que tanto ansía tener para reforzar a su equipo.

Según ha podido saber este periódico, el entrenador del Betis tiene la promesa del club de que al menos "dos o tres" de las peticiones de su lista se harán realidad, pero a cambio tendrá que tirar de paciencia y esperar al menos hasta la próxima semana para tenerlos a su disposición. A día de hoy, 5 de enero, la dirección deportiva que encabeza Miguel Torrecilla todavía no ha logrado cerrar alguna de las numerosas gestiones que tiene abiertas, siendo la del fichaje de un central zurdo la máxima prioridad y, en teoría, la primera de las operaciones que debe cuajar.

De ello parecían conversar ayer, durante el entrenamiento matinal del primer equipo verdiblanco, los máximos responsables de la entidad, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, con el técnico madrileño y con su ayudante y exsecretario técnico del club, Alexis Trujillo.

La marcha de Aïssa Mandi a la Copa de África; unida a los problemas físicos que ponen en seria duda el concurso de Ryan Donk (comodín de Víctor) para el partido contra el Leganés; y la situación de un Bruno que, al margen de estar pasando un proceso gripal, continúa barruntando una posible salida en este mes de enero hacen que ese primer fichaje lleve el cartel de urgente.

La labor no es nada sencilla. Ni los dirigentes ni el entrenador quieren fichar por fichar. Entienden que el elegido deberá mejorar con creces lo que hay y, si no hay esas garantías, no se moverán en falso. A eso se suman el ajustado margen de movimiento económico y la fuerte competencia que hay sobre la gran mayoría de los centrales que están en la agenda.

Con todo, el club confía en poder avanzar al respecto en los próximos días y que la próxima semana puedan anunciarse ya novedades. Una vez que el deseado zaguero esté en La Palmera, el otro fichaje (u otros) dependerá de las necesidades que queden tras la 'operación salida'. Ya hay dos fichas libres, las de Fabián y Musonda, y Zozulia, Nahuel y Jonas Martin optan a liberar alguna que otra más.

Lateral derecho, mediocentro creativo (se ha ofrecido Víctor Vázquez) y delantera son otras de las posiciones donde se han detectado carencias.