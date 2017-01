El Girondins hace cuentas para ir a por Jonas

Jonas Martin se ha convertido en un objetivo prioritario para el Girondins de Burdeos en este mercado invernal. A la espera de las consecuencias que pueda tener para el galo la lesión de Felipe Gutiérrez, el Betis le ha tasado en los 2,5 millones que le pagó al Montpellier por él y los bordaleses de momento sólo ofrecen una cesión con opción de compra.

Sin embargo, el técnico, Jocelyn Gourvennec, pidió refuerzos y dijo esperar a que haya salidas para que su club haga un esfuerzo. "Me gustaría que se avanzara rápidamente, no podemos esperar a finales de enero. No podemos permitirnos lujos como Mónaco, PSG, Lyon o Marsella, es obvio. Tendremos que ser inteligentes y lo ideal sería que reemplacemos salidas", declaró en 'Soud-Ouest'.