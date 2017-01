Víctor reconoce que buscan un central y un centrocampista

El entrenador del Real Betis, Víctor Sánchez del Amo, ha comparecido en rueda de prensa en la previa al encuentro que enfrentará mañana (16:15 h.) al Leganés en el Estadio Benito Villamarín. El preparador madrileño ha sido muy cuestionado por el mercado de fichajes y las negociaciones en las que se encuentra inmerso el club heliopolitano. "Estamos trabajando desde antes que se abriese la ventana del mercado de fichajes. Desde la dirección deportiva, en coordinación con el cuerpo técnico, analizamos perfiles de jugadores, hay contactos hechos y entendemos que tenemos que reforzarnos. Todavía no hemos concluido el trabajo porque el mercado es difícil. Nosotros ahora nos centramos en el Leganés. Este tiempo lo hemos aprovechado para hacer valoraciones sobre los jugadores que nos parecen interesantes para el equipo, pero los rivales también quieren hacer fichajes y no es tan fácil como activar un botón. Hay tendencia de esperar a los últimos momentos porque se entiende que el precio va a bajar y hay otras oportunidades pero eso va en contra de nuestro trabajo, que es lo que más nos importa. Poder disponer de ellos y no perder días de trabajo, pero las leyes del mercado las dirige más el dinero que el trabajo", ha explicado.

Víctor, al ser cuestionado sobre las fechas de llegada de las incorporaciones, ha comentado sus expectativas iniciales sobre este mercado de fichajes. "La experiencia en el mundo de fútbol te dice que no puedes tener expectativas sobre algo que no controlas. Para los entrenadores el trabajo es la prioridad y queremos jugadores cuanto antes, es obvio. Ahora, en el mercado los intereses económicos dejan muchas veces de lado la prioridad del trabajo. Nosotros no negociamos, sí los clubes y los jugadores. No es fácil llegar a acuerdos rápidos".

El técnico verdiblanco, preguntado por Muniesa, no ha querido hablar de nombres propios. "No vamos a hablar de todo lo que es información de mercado. Yo no soy portavoz. Hay unan dirección deportiva y si el club tiene que dar información sobre negociaciones e informaciones que sea el club, nosotros no vamos a revelarlo". Sobre quien si ha hablado es sobre Felipe Gutiérrez y su lesión. "Los objetivos los tenemos claros desde antes. Estamos trabajando desde antes de abrir la ventana para definir perfiles y preferencias. Esperemos que la situación de Felipe sea lo menos grave posible y esperemos contar con él en el menor tiempo posible. Tenemos muchos jugadores en esa posición, concluía Víctor.