Petros lo confirma: "Quiero quedarme en el Betis"

El brasileño Petros es uno de los jugadores con mayor cartel del actual vestuario verdiblanco, habiéndose interesado el Valencia y el Celta hace algunos meses, y habiendo llegado ahora una oferta del Palmeiras. Unos cantos de sirena que, como ya avanzó ESTADIO Deportivo, no descentran al centrocampista, quien quiere seguir en el Betis, algo que desveló este diario y que ahora el mismo Petros se ha encargado de confirmar. "Yo me quiero quedar en el Betis. Estoy haciendo lo que puedo, estoy en casa, en un club en el que tengo total confianza de la directiva, de la afición, de los compañeros y de los entrenadores. Me quiero quedar y voy a hacer lo máximo que pueda, aunque depende también del club y de la propuesta. Hasta ahora estamos aguantando, a ver qué pasa; espero que salga todo bien. Mi casa está aquí y quiero darle la vuelta a la situación para que este equipo vuelva a ser muy grande", destacó el bético en el programa ´El Transistor´ de Onda Cero.

Junto a ello, Petros también se refirió a la importante victoria ante el Leganés, de la que dijo que el vestuario está "muy contento". "Primero ganábamos fuera y nos costaba mucho en casa. Pero con fuerza, como este domingo, con muchos niños en casa y con una felicidad tremenda. La importancia de ganar en casa y de hacer el Villamarín un sitio muy fuerte; estamos muy contentos por ello", destacó el pivote, que no estará en el Calderón por sanción.