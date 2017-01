Kuzmenko: "Zozulia quiere seguir en España"

"Roman es un jugador de carácter. Eligió el Betis porque quería ser importante en LaLiga y esa sigue siendo su intención". Quien habla es Vladimir Kuzmenko, agente del futbolista que estos días se encuentra en Sevilla junto al jugador para analizar su situación y actuar en consecuencia. "La única oferta en firme que hay por Zozulia es del PAOK, pero el jugador ya rechazó a este equipo en verano para ir al Betis, incluso cuando la oferta era más baja en lo económico. Pero él quería ir a una liga importante como la española. Se está entrenando bien, está aprendiendo español. Su mujer está contenta en Sevilla y a él también le gustan la ciudad y el club. Necesita confianza para estar bien en lo deportivo también", alega el agente en su conversación con ESTADIO, en la que señala que no es justo juzgar al futbolista por lo que ha hecho hasta ahora. "No se puede calificar un jugador que sale quince minutos cada dos o tres partidos. Necesita continuidad para coger confianza. Él se está entrenando bien para poder jugar más", esgrime.

Descartado el PAOK, Kuzmenko reconoce que una cesión a un Primera sería una buena opción para el internacional ucraniano, pero que, por el momento no hay nada concreto. "Se ha hablado del Leganés, pero no nos han llamado. Tampoco hay ninguna oferta concreta de China", aclara el agente del ex del Dnipro.

En cualquier caso, el futuro del jugador es incierto porque aunque su deseo es tener más protagonismo en el Betis, es consciente de que la última palabra la tiene el entrenador. "Además quiere tener minutos porque él es un jugador importante en la selección ucraniana y quiere seguir siéndolo. No jugar en el Betis también le afecta en ese aspecto", explica Kuzmenko, que está obligado a sondear el mercado para encontrar una solución que pueda satisfacer a las tres partes. Lo ideal parece que sería una cesión a un equipo español, ya que el jugador podría seguir en España y al club liberar masa salarial para acudir con más garantías al mercado. Por ahora esa solución no se ha abierto en el mercado, pero quedan aún tres semanas para el cierre del mercado y todo puede pasar.

Las próximas alineaciones de Víctor aclararán también sus intenciones sobre Zozulia y determinarán el camino que tomará el ucraniano, que hasta ahora ha jugado 90 minutos repartidos en cuatro partidos.