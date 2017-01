Ceballos: "Tengo los pies en el suelo"

Dani Ceballos ha pasado por los micrófonos de Cope Sevilla, donde ha demostrado que hoy día es mucho más maduro, como futbolista y como persona.

- El otro día, la afición le reconoció su gran partido. ¿Qué sintió?

- Cada vez que salto al Villamarín, se me ponen los pelos de punta. Con poco que les demos, van a estar con nosotros. Así podremos hacer una buena temporada y poner al equipo donde se merece.

- ¿Cómo se lleva eso de que Ceballos unas veces sea de una manera y, con poco que haga las cosas bien, ya se hable de ofertas de grandes clubes?

- Yo tengo los pies en el suelo. Ni antes, cuando no jugaba, era malo, ni ahora soy tan bueno. Hay que ser regular toda la temporada.

- Rubén y usted son los líderes del equipo.

- Me pueden llamar loco, pero para mí es el mejor '9' de la Liga por detrás de Suárez y Benzema. A él en la banda no le gusta jugar y, cuando ha jugado de delantero, ha demostrado lo que es.

- ¿Cómo de importante es Joaquín para usted?

- Joaquín es una persona que ha hecho una vida paralela a la mía. Él sabe lo que yo siento en estos momentos y me da muchos consejos. Para mí es fundamental, pues ha sido un ídolo.

- Sois lo que lleváis la voz cantante en el equipo.

- Joaquín y Rubén le dan un plus al equipo y, cuando se asocian, el equipo va a más.

- ¿Pesa lleva el '10' en el Betis?

- No es que pese, pero es una responsabilidad. Poniendo trabajo y calidad, es más llevadero llevar el '10'.

- Víctor Sánchez del Amo le dedicó muy buenas palabras. ¿Qué piensa?

- Me está dando confianza y se está viendo en el campo. Esta semana me ha dicho que le ha sorprendido mi capacidad para robar balones y que, si sigo así, voy a hacer cosas importantes en el fútbol.

- ¿Es un Ceballos más maduro?

- De la temporada pasada a esta he dado un cambio importante. No me he metido en ningún jaleo? Mis padres me lo aconsejaron. Es mejor así.

- ¿Qué le ocurre al equipo fuera de casa?

- En Eibar se nos puso muy arriba desde el principio y en el resto no dimos el nivel esperado. Ahora tenemos una dura piedra de toque y tenemos que intentar aguantar, sobre todo los primeros minutos, sin encajar gol.

- Estará entre sus planes regresar a la sub 21...

- Es el reto que me he puesto esta temporada: cuando acabe a nivel de club, ir a la selección y estar en el Europeo sub 21. Es un plus importante el que me daría.

- ¿Y con el Betis, qué espera?

- A mí la eliminación en la Copa del Rey me ha jodido mucho. Tiramos un partido que no lo debimos tirar. Creo que a cuartos o semifinales, viendo que al Deportivo le tocó el Alavés, creo que podríamos haber llegado, haciendo las cosas bien.

- ¿Europa es un objetivo real?

- A corto plazo, es complicado. Es fundamental hacer una gran base y el entrenador es clave.

- ¿Su jugador tipo?

- Iniesta. Es el jugador fundamental, tanto para el Barça como para la selección. Es capaz de romper líneas, tanto con el pase o la conducción. Siempre juega hacia adelante.