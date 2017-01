El dibujo exige el paso atrás de Donk

El Comité de Competición confirmó ayer las sanciones de Bruno y Petros por acumulación de tarjetas y, a priori, el Betis no presentará alegaciones, lo que obligará a Víctor Sánchez del Amo a recomponer el once y buscar soluciones para el centro de la zaga. La línea de cinco atrás no es negociable para el preparador madrileño, que, por ende, tiene que improvisar un acompañante en el centro de la zaga para Pezzella y José Carlos, ya que Mandi, en la Copa de África, tampoco se encuentra disponible. Con este panorama, la opción más factible para completar la retaguardia es Ryan Donk, quien en Copa ante el Deportivo ya se desempeñó en esta posición durante media parte. Otra posibilidad sería que subiera a otro defensor del filial, casos de Nacho o Pozo, pero ninguno de ellos se ha entrenado con el primer equipo en estos días, por lo que esta vía se antoja muy remota, quedando únicamente una reconversión rebuscada o que renunciara a los cinco defensas, algo que no se plantearía.

El paso atrás de Donk, unido a la ausencia de Petros, deja vacante la posición de pivote de contención, la cual ocupará con casi toda seguridad Brasanac, quien ya sustituyó al brasileño en la segunda parte del encuentro contra el Leganés del pasado domingo.

También podría apostar por un mediocampo más imaginativo, alternativa que, con Felipe Gutiérrez lesionado, difícilmente pondrá en liza Víctor, que seguramente solucionará los problemas con Donk en la zaga y Brasanac en la medular.

Alegría o Joaquín por Sanabria

La otra incógnita del once para la visita al estadio Vicente Calderón se presenta en la delantera, donde Víctor no dispone del lesionado Tonny Sanabria como acompañante de Rubén Castro. Su puesto se lo disputan Joaquín, ya recuperado de sus molestias, y Álex Alegría, con ventaja para el portuense, que se desempeñaría en punta con el canario.