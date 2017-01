Rubén Castro, sobre el récord, Poyet, el sistema y su futuro

Rubén Castro ha vuelto a ser Rubén Castro desde que se ha marchado Gustavo Poyet, desde que ha arribado Víctor Sánchez del Amo. Ante el Leganés, hizo un nuevo tanto, lo que le deja muy cerquita de ser el pichichi histórico verdiblanco en Primera. Sobre esto y otros temas ha hablado el canario en la Ser.

"Me quedan sólo siete golitos para alcanzar a Rincón y ojalá este año pueda marcarlos y ser el máximo goleador del Betis también en Primera. Todos queremos superarnos. Soy ambicioso. El año pasado hice 19 goles y va a ser muy complicado de superar, desde luego. Ahora, en 15 partidos he metido ocho, que es una cifra muy buena. Me hace mucha ilusión ser el máximo goleador en la historia del Betis y ya sólo me queda en serlo también en Primera. Espero conseguirlo", ha comentado el '24', quien ha preferido pasar ya página y olvidar el pasado.

"De Poyet no quiero comentar nada. Que piense lo que quiera. Yo siempre he dicho que aquí es muy fácil. Llevo siete años y nunca he estado tan a gusto en ningún sitio como aquí, con esta afición. Es muy motivante para el profesional que vengan más de treinta mil aficionados al estadio". explicó.

¿Creía que iba a ser un año tan complicado? "Tenía claro que tenía sitio en el equipo y que iba a jugar. Empecé jugando, pero por decisión del míster me quedé sin sitio y no jugué dos partidos. Yo que quería era jugar. Si era en mi sitio. mucho mejor... pero jugar. En los primeros partidos de la temporada, la pretemporada, el Barcelona, el Valencia? se me dieron bastante bien e hice goles, jugué en la banda y fue lo que cambió el entrenador. Todo el mundo sabe dónde me gusta jugar, y ya está", terminó diciendo en alusión al preparador charrúa.

Pese a la baja de Tonny Sanabria, Rubén dice que van a "seguir jugando con dos delanteros, como en los últimos partidos". "El sistema (5-3-2) nos está viniendo bien y seguiremos jugando así. No sé si con Alegría o con otro, pero saldremos con dos delanteros", avanzó el canario, quien no se mojó sobre con quién se siente más cómodo en el ataque. "Cada uno tiene su forma de jugar. Son diferentes. Como más a gusto estoy es jugando con dos delanteros, estando más arropado y con compañeros cerca. Así, mucho mejor", sentenció.

Los compañeros preguntaron a Rubén por cuál debe ser el objetivo final del equipo, ahora que está mejorando: "El objetivo sigue siendo el conseguir la permanencia lo antes posible. Ahora tenemos nueve puntos sobre el descenso y tenemos que seguir así para empezar a aspirar a otras cosas".

¿Dónde se imagina en un futuro próximo? "El año pasado quedamos el décimo y este año la intención es superarlo. La idea del club es seguir creciendo. No sé si me cogerá aquí. Lo que quiero es seguir disfrutando como jugador", finalizó.