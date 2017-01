Conte (Chelsea) elogia a Musonda y dice que se lo queda

El entrenador del Chelsea, Antonio Conte, ha puesto fin este viernes a los rumores que sitúan a Charly Musonda Jr. en distintos clubes, siendo especialmente fuertes los rumores que le vinculaban con la Roma, la cual ha perdido a Mohamed Salah, que se fue a disputar la CAN, durante algunas semanas.

Con anterioridad, también se habló del Anderlecht, si bien el técnico del Chelsea ha dejado bastante claro el asunto: "Charly tiene cualidades para llegar a ser un gran jugador. Por esta razón, es una buena oportunidad para él y para mí el trabajar juntos los próximos cinco meses. Vamos a tratar de desarrollar su talento", ha dicho Conte en la rueda de prensa previa al partido de los 'Blues' contra el Leicester City.

"Si él me demuestra en este tiempo que merece jugar, estará en el equipo -prosiguió-. Me gusta este tipo de jugador y quiero trabajar con él. Quiero ver al jugador para el presente y para el futuro". Hazard, William o Pedro serán algunos de sus competidores por hacerse con un sitio en el once del cuadro londinense.