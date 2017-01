Víctor: "Máximo respeto, así recibes lo que muestras"

Víctor Sánchez del Amo fue preguntado en sala de prensa sobre la polémica de Sergio Ramos con la celebración de su gol en el Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, el técnico del Betis no quiso mojarse sobre el asunto. "Soy una persona educada, la educación está por encima de todo. Hay que fomentar la educación y todos tenemos la obligación de hacerlo. Para mí, los dueños del fútbol son los aficionados. Son los legítimos dueños, todos los que amamos este juego debemos sentirnos dueños, pero con respeto", dijo el madrileño.

El preparador bético no quiso entrar en profundidad, y al preguntarle por los gestos de Ramos en su celebración, dijo: "Los partidos los veo sin volumen, entonces no me entero de esas cosas. Máximo respeto y educación. Así recibes lo que muestras con tu comportamiento, yo no estoy aquí para hacer de abogado defensor. Ninguna opinión al respecto".