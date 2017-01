Víctor: "Trabajamos dos sistemas para el Calderón"

Víctor Sánchez del Amo, técnico del Betis, ha comparecido hoy en sala de prensa para analizar el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid. "Nos enfrentamos a unos de los mejores rivales del fútbol mundial, que se está codeando con los poderosos. Es un equipo muy consolidado y por eso son tan competitivos. Pero en un partido siempre hay opciones para los dos equipos. Esa es la grandeza del fútbol, hay que jugar el partidos y nosotros vamos a intentar aprovechar las nuestras", ha asegurado el entrenador bético, que no ha querido dar pistas sobre su posible esquema: "Mañana se verá, hemos estado trabajando dos opciones para tener alternativas".

Celebración de Piccini: "No hemos tenido que negociar nada. Ya lo dije tras el partido. A mí ya me conocéis, trato con naturalidad todas las cosas. La reacción de Piccini ya la aclaró él, no hace falta decir nada más. Todas las personas ante situaciones de estrés nos pasa. El jugador es humano. Esto es natural, no hay que sacarlo de ahí ni darle más vueltas. La afición al fútbol es lo que nos une a todos. Todos somos iguales, eso no nos tiene que desunir, sino unir. Eso se lo comunicamos a los jugadores. Máximo respeto a nuestra afición, siempre hay un comportamamiento ejemplar. Fue una reacción espontánea".

Pitos antes de salir al campo: "Eso forma parte de la grada, nuestro negocio está dentro. Queremos que la afición esté ilusionada y contenta, y debemos hacer nuestro trabajo. Piccini es un jugador que tiene una profesionalidad ejemplar, unas ganas de mejorar tremendas que viene de una lesión complicada de rodilla. Está en ese proceso, lo que pasa fuera lo entendemos como natural, y nosotros trabajamos desde nuestro lado".

Titularidad de Alegría: "Todos los jugadores son importantes. Contar con Alegría en Copa significa que sí contamos con él, otra cosa es la competencia para entrar en el once, y hay posiciones donde está más caro. Esta semana tenemos que tomar otra decisión, la tenemos clara pero no la vamos a adelantar ahora".

Mejorar fuera de casa: "Nosotros no vamos a análisis de resultados. En el análisis del juego estamos satisfechos, porque fuera hemos jugado para dominar pero nos ha faltado contundencia en las dos áreas. Fuera hemos hecho ocasiones y hemos reducido cualidades del rival, pero hemos tenido fallos en momentos puntuales".

La Copa: "Máximo respeto al Alavés, claro que me da rabia no haber pasado en Copa, pero el Alavés está compitiendo muy bien. Todo lo demás son hipótesis".