El Girondins no ve prioritario a Jonas

"Un centrocampista es lo que más nos hace falta, pero Toulalan volverá a ponerse en forma. Es cierto que está algo solitario en esa posición de centinela y que podríamos plantearnos traer a alguien más ahí, pero, entre nosotros, no es ninguna obligación. No está en mis planes ahora mismo. Creo que tenemos un grupo bastante completo. Estoy de acuerdo con Jocelyn (Gourvennec, el míster). Siempre se puede tener más, pero lo que tenemos no está nada mal", aseguraba en 'Radio Montecarlo' el presidente del Girondins, Jean-Louis Triaud, descartando de manera indirecta a un Jonas Martin por el que el Betis le pidió 4 kilos.