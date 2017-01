A por oro en su última 'colonia'

Para ser alguien en esta Liga, el cambio de traje del Betis debe ser una simple cuestión formal, una anécdota. El sobresaliente rendimiento de verdiblanco con Víctor (cuatro triunfos y un empate en cinco partidos en el Benito Villamarín) contrasta con las tres derrotas vistiendo de verde colegial o amarillo solar (en otras tantas salidas entre el torneo de la regularidad y el del K.O.), un lastre que ha evitado que el conjunto heliopolitano enlace dos victorias que le permitan despegarse definitivamente de la incertidumbre de la segunda mitad de la tabla. Necesitan, por ende, los de Sánchez del Amo réditos allende la Avenida de La Palmera (manteniendo, por supuesto, su enderezado rumbo casero) para acercarse al objetivo marcado, que pasa, como mínimo, por merodear la antesala de las posiciones europeas.

Bien es cierto que el Vicente Calderón, por muy irregular que esté siendo el Atlético de Madrid este curso, no se antoja el escenario más propicio para quebrar la dinámica foránea. Los de Simeone se han vuelto algo más vulnerables que en anteriores ejercicios, pero, aparte de que las dos últimas comparecencias a orillas del Manzanares se saldaron con sendas ´manitas´, los rojiblancos parecen haberse reactivado ligeramente en las últimas semanas. Con todo, no es un estadio cualquiera para el Betis, sino su última 'colonia'. No en vano, en el feudo colchonero conquistó sus dos últimos títulos, las Copas del Rey de 1977 y 2005. Y, para más inri, será la última visita a tan señalado escenario, razón de más para añadir al homenaje anunciado a los artífices de aquellas gestas otro en forma de botín tangible para que engorden el casillero y la confianza.

El once verdiblanco estará esta tarde seriamente condicionado por las ausencias, la mayoría en la zona de contención. Con Torrecilla aún rastreando el mercado en busca de un central zurdo y un medio creativo, la marcha de Mandi a la Copa de África y la sanción de Bruno dejan a Víctor con lo puesto en la zaga. Donk, aunque ha ensayado también como pivote por el castigo a Petros, deberá ser el hombre libre, escoltado por Pezzella y José Carlos. Adán y Durmisi son fijos, mientras que los restablecidos Rafa Navarro y Piccini se disputan el carril diestro.

Por dentro, Brasanac y Jonas Martin acompañarán al indiscutible Dani Ceballos, ya que Felipe Gutiérrez integra también muy a su pesar la enfermería, con Joaquín (ya O.K. de sus molestias en el sóleo) y Álex Alegría opositando a la plaza que libera el lesionado Sanabria. Porque Rubén Castro, como es menester, arrancará seguro.