El Dani Ceballos más trabajador

Dani Ceballos ha dado un paso al frente y ya no quiere volver atrás. Futbolista de talento innegable, es plenamente consciente de que con eso no es suficiente para la elite. Si quiere triunfar como mediocentro, la posición en la que según Mel se hará millonario, tiene que sumar cualidades y las estadísticas de los últimos partidos no hacen sino corroborar las sensaciones que transmite sobre el césped.

En el Vicente Calderón volvió a ser el futbolista que más kilómetros recorrió. Se fue hasta los 12,33, por los 12,31 de Koke. En el tercer lugar aparece Jonas Martin, que está aprovechando la oportunidad surgida por las ausencias en el centro del campo y ahora es difícil que vaya a salir del once. Además, el jugador galo fue el que más ocasiones generó en el choque, con dos, aunque sigue sin estrenarse como goleador en el Betis.

Ceballos también lidera la estadísticas de robos del encuentro, con trece recuperaciones, una faceta en la que está creciendo partido a partido. El trabajo defensivo no evita que también luzca en labores más creativas. Fue el jugador del Betis que más pases completó (49 de 56), por encima del 80 por ciento de acierto. El utrerano fue dueño del centro del campo durante muchos minutos y en no pocas ocasiones los jugadores del Atlético acabaron por derribarlo en falta. De hecho, también fue el futbolista que más faltas recibió de todo el partido, con seis infracciones cometidas sobre el futbolista utrerano, que pese a su buena actuación en el Calderón no pudo evitar una nueva derrota fuera de casa.