Serra Ferrer: "Hay que buscar los objetivos que la afición merece"

Lorenzo Serra Ferrer, exentrenador del Betis, ha sido repasado la actualidad de la entidad verdiblanca en una entrevista a los medios oficiales helipolitanos. El mallorquín, pese a estar lejos de Sevilla, sigue muy de cerca las evoluciones del que fuera su club. "Estoy muy bien, buscando una vida diferente, pero muy bien. Atento a lo que suceden en el Betis y nada más. No estoy en activo pero no me olvido del fútbol. Soy espectador, desde otra perspectiva", ha confesado.

Sigue los partidos del Betis: "Sí, veo los partidos, a no ser que no pueda por trabajo, pero normalmente, veo y escucho Betis. El equipo va dentro de una línea en la que se esperaba más en un principio, después le costó arrancar, pero después del cambio en el banquillo ha sumado, ha ganado, y esto le ha dado bastante aire para ir hacia el punto donde todo el beticismo desea y espera. Buscar los objetivos que la entidad y la afición se merecen".

Poca estabilidad en este Betis: "En lo institucional el Betis está viviendo una etapa de turbulencias, y esto no ayuda. La situación deportiva, la diaria, debe estar al margen, ser conscientes de lo que representan. Es fácil de decir pero difícil de abordar, pero esperemos que llegue algún día a este nivel y que el aficionado no sufra tanto y tenga más alegrías".

Ahora están Alexis y Joaquín: "Alexis se merece estar en el Betis, tiene experiencia, conocimientos y pasión bética. Lo de Joaquín me alegra mucho. Tuve la suerte de poder dirigir su talento, gestionarlo, disfrutarlo y me alegro mucho que esta última fase esté en el Betis, que asuma su responsabilidad y que ayude a dar esta estabilida y dar este plus que puede dar".

Sorprende el nivel de Joaquín: "No me sorprende, es el talento lo que mueve a Joaquín. Él tiene lo que no muchos jugadores pueden elegir, que es el talento. Tiene una personalidad que ayuda mucho, une, no desune. Sabe lo que es ser amigo. Tiene muchos valores, que unido a su talento, hace que pueda jugar a sus 35 años a un gran nivel".