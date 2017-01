Víctor, con casi todo ante el Sporting

La derrota contra el Atlético de Madrid no causó daños colaterales, por lo que Víctor no perderá ninguno de sus hombres clave para un duelo que puede ser muy clarificador contra el Sporting en casa. A la espera de fichajes, el Betis anda corto de efectivos atrás, de ahí que el hecho de que Pezzella no viera amarilla en el Calderón supone un alivio para el técnico, que contra el Atlético tuvo que alinear a Donk en la zaga y a Brasanac por delante por la ausencia de Petros.

El regreso del brasileño y de Bruno posibilitará que el técnico pueda alinear a su once de gala con la única ausencia de Sanabria. El elegido para suplirlo contra el Atlético fue Álex Alegría y, tras el regreso de Joaquín, Víctor tiene una alternativa más para sustituir al guaraní.

El portuense también ha sido utilizado en el centro del campo y es ahí donde Víctor tendrá que tomar las decisiones más importantes. Con el portuense son cinco jugadores para tres plazas en la medular. Una de ellas es para Ceballos, indiscutible con Víctor. Por delante de la defensa se disputan el puesto Donk y Petros, mientras que para la tercera plaza del centro del campo, al propio brasileño y a Joaquín les ha salido un duro competidor con Jonas, a buen nivel los dos últimos choques.