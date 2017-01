Adán, su renovación y los fichajes

Antonio Adán atendió hoy a los medios de comunicación en sala de prensa en la previa del encuentro del próximo domingo ante el Sporting de Gijón. El meta mejoreño habló sobre su renovación, que ahora mismo se encuentra parada. "El presidente lo explicó después de la junta y dijo que no había novedad. Yo estoy muy centrado en el partido del domingo, que es importantísimo, y la voz autorizada del club dijo que no había novedad, así que a seguir trabajando, mostrando un nivel regular y ayudando al equipo".

El portero del Betis no esquivó ningún tema y se refirió a los posibles fichajes que puede llevar a cabo el club en este mercado invernal. "Este mercado es mucho más complicado, tiene menos opciones que en verano. Estoy seguro de que el club está haciendo un trabajo fantástico y que si va a reforzar el equipo lo hará bien. Si debe venir alguien será para ayudar al equipo a conseguir el objetivo final que es lo que todos queremos", explicó, aunque no quiso hablar de nombres propios, como el relacionado Muniesa. "Hablemos de jugadores que están, de José Carlos por ejemplo, que ha pasado de jugar en Tercera a cumplir en Primera de forma tremenda. Se ha ganado un sitio y eso es lo importante, los que estamos aquí ayudando a sacar esta situación adelante. Tenemos un partido importante el domingo para sumar 24 puntos en la primera vuelta y eso es lo más importante", desviando así el tema.

Por último, Adán volvió a retomar el tema de su renovación. "No debemos darle más vueltas. Quitar la atención del partido del domingo sería equivocarnos. Sería egoísta por mi parte decir que estoy mal de cara a mis compañeros. Hay muchos que no juegan tanto como yo y sería una falta de respeto para ellos decir que no estoy bien", concluyó.