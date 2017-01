Apurar el mercado, la tónica en el Betis

El Betis, por enésimo año consecutivo, dejará sus deberes invernales para el final, ya que no se esperan novedades inminentes en materia de fichajes, por lo que el central zurdo y (si llega el dinero) el medio creativo arribarán a Heliópolis en la última semana de la actual ventana de transferencias. Nada nuevo en clave verdiblanca, como demuestra el hecho de que únicamente dos refuerzos de los dieciséis contratados a mitad de temporada en la última década llegaron en la primera quincena de este mes. Son los casos del artillero Leo Baptistao, cuya cesión por parte del Atlético de Madrid se hizo oficial el 11 de enero de 2014, y del mediocampista Portillo, prestado con obligación de compra (en caso de ascenso) por el Málaga el 15 de enero de 2015. El resto se concentró en los días finales del plazo, hasta el punto de que el 25% no se concretó hasta la jornada postrera.

En este sentido, Fabrice Pancrate (06/07), Ricardo Oliveira (08/09), Dorlan Pabón (12/13) y Martín Montoya (15/16) aterrizaron en la Avenida de La Palmera sobre la misma bocina, mientras que Leandro Damiao, incluso, lo hizo fuera de plazo, ya el 4 de febrero, dado que hubo que verificar su condición de agente libre por su peculiar relación burocrática con el Santos.

El precedente más tranquilo para los aficionados béticos en el mercado invernal se remonta once años atrás, en plena campaña 2005/2006. Entonces, el conjunto adiestrado por Lorenzo Serra Ferrer acababa de ser eliminado en la Fase de Grupos de una Champions League cuya clasificación conquistó de forma histórica y brillante el curso anterior. Las graves lesiones de Oliveira y Miguel Ángel complicarían enseguida no ya la continuidad heliopolitana en la entonces Copa de la UEFA, sino también la supervivencia en la Liga, hasta el punto de que los hispalenses no sellaron su tranquilidad hasta la penúltima jornada. Para amarrar el objetivo, llegaron dos artilleros brasileños: el jovencísimo Tardelli (el 10 de diciembre de 2005) y Robert de Pinho (unas horas antes de la mismísima Nochebuena).

Vorágine

Desde entonces, todos los intermedios de la competición han sido no aptos para cardíacos en tierras heliopolitanas. Así, tal día como hoy se contrató a Juan Pablo Caffa (06/07), Jonathan Pereira (09/10) y Guillermo Molins (12/13); el día 20, Paulao Santos (11/12); el 24, Branko Ilic (06/07); el 27, Antonio Adán (13/14); el 29 de enero, Héctor Rodas (14/15) y Charly Musonda (15/16); y el penúltimo día de este mes, Alfred N´Diaye (13/14). En las campañas 07/08 y 10/11 no hubo fichajes invernales estrictamente hablando.