Ceballos: "Me falta el gol que tanto quiero"

Víctor Sánchez del Amo, al contrario que Gustavo Poyet, vio claro desde el primer día que Dani Ceballos (20) debía ser uno de los pilars de este Betis, y así se lo hizo sabe nada más llegar al canterano, según ha desvelado este último en Onda Deportiva Sevilla, de Onda Cero.

"Cuando llegó Víctor, se reunió conmigo y me dijo que tenía que ser importantísimo en el equipo y que jugara como yo sé", ha comentado el '10' verdiblanco, quien está "contento" con su rendimiento: "Me están saliendo las cosas bien, pero me falta el gol que tanto quiero".

Y es que Ceballos está brillando tanto con balón como sin él, si bien en este último aspecto le queda por mejorar, reconoce. "En el fútbol de hoy día hay que correr mucho y lo estoy haciendo, pero tengo que aprender a correr menos para llegar al final más entero", subrayó un Ceballos que se encuentran "muy bien en la posición de mediocentro, siempre cerca del balón".

Cada vez que empieza a brillar, emanan rumores sobre el presunto interés de equipos de nivel en hacerse con sus servicios. Él es consciente de ello, y prefiere dejar esos temas a un lado: "¿Interés del Atlético de Madrid? Yo me centro en el Betis. Cuando acabe la temporada, ya veremos lo que pasa".

Así, tiene su mente puesta en el próximo partido. "El partido del Sporting es muy importante para alejarnos de abajo y mirar hacia arriba. Si vinieran con Abelardo, podríamos tener mas opciones, pero con el entrenador nuevo querrán demostrar cosas y será más difícil".

Sea como sea, Ceballos cree que "hay tiempo para que la afición se ilusione con el Betis y hacer grandes cosas para ellos esta temporada".