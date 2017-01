A mullir del todo un colchón prometedor

El Betis tiene en su mano firmar su segunda mejor primera vuelta de los últimos doce años en Primera división, sólo por detrás de la que, con 34 puntos en el intermedio, permitió en la temporada 2012/2013 al equipo entonces adiestrado por Pepe Mel clasificarse por última vez para la Europa League y que, en realidad, es la marca más abultada en un ecuador desde que se instaurara el actual sistema de baremación para empates y triunfos, allá por la 95/96.

Y es que, como refleja el análisis del periodista Pepe Elías en Tuitlist.com, vencer al Sporting el próximo domingo (a partir de las 18:30 horas) aseguraría a los verdiblancos establecer una marca prometedora y mullir todavía más el colchón con los puestos de descenso.

De momento, sacaría 12 puntos al propio cuadro gijonés, doblando su puntuación, al tiempo que la distancia con el pozo sería, como mínimo de 11. En caso de no vencer el Granada en su visita al Espanyol, de hecho, habrá cuatro partidos (una docena de unidades) entre los de Víctor y el peligro, margen que históricamente ha coincidido con muy buenas clasificaciones finales de los verdiblancos.

En este sentido, cuatro de las cinco veces que llegó al ecuador de la competición con la holgura que conseguiría si se impone al Sporting (11 o más unidades sobre las tres últimas plazas de la tabla) acabó clasificándose para competiciones europeas, quedando entre los ocho primeros, lo que, de lograrse ahora, supondría cumplir el objetivo marcado por la directiva.

Sólo en la 02/03, tras obtener un colchón ahora de 13 puntos, terminar octavo no le valió para sellar el pasaporte, que sí validó en la 97/98 (11 unidades sobre el descenso para terminar en la misma posición e ir a la extinta Copa de la UEFA), la 01/02 (11, sexto y de nuevo al segundo torneo continental), la 04/05 (12, culminando cuarto y conquistando la Copa del Rey y la clasificación, vía ronda previa, para la Champions) y la citada 12/13 (17 puntos sobre el pozo, séptimo y Europa League).



Todavía no sería sinónimo de salvación

Cerrar la primera vuelta del campeonato con 24 unidades acercaría notablemente la permanencia a Heliópolis, entre otras cosas porque, dada la bajísima puntuación de los tres últimos clasificados (que está batiendo registros negativos en la historia), podría ser la salvación más barata en mucho tiempo. De todas formas, no sería un hito definitivo, puesto que, desde que se instauró la Liga de tres puntos (95/96), hasta cinco equipos descendieron aun comenzando la segunda vuelta con ese listón: Villarreal (tras un 'play off'), Oviedo, Las Palmas, Alavés y Valladolid.