Reunión nula Petros-Betis

Petros acudió ayer a las oficinas del Real Betis para conversar con Miguel Torrecilla sobre la idea que tiene el conjunto verdiblanco sobre el jugador brasileño. Como publicábamos esta semana en ESTADIO Deportivo, tanto Petros como Adán esperan un gesto del club para ver reconocida su aportación al equipo. El brasileño consideraba esta reunión como una forma reconocimiento, pero lo cierto es que no pudo sacar nada en claro de lo que le comunicó el director deportivo. Su situación, por el momento, permanecerá igual. Ni revisión de contrato ni compra del 50 por ciento restante del pase del futbolista.

Petros llegó al Betis hace ahora temporada y media con un contrato de cuatro temporadas y el conjunto verdiblanco entiende que no hay por qué modificarlo. Como el primer contrato europeo de casi todos los suramericanos, las cifras que Petros percibe por temporada no son demasiado altas, sobre todo teniendo en cuenta que desde su llegada ha sido un jugador importante. El hecho de que ni siquiera se plantee una revisión antes de que finalice la temporada ha sido decepcionante para el jugador. Esto no afecta a su futuro inmediato pues en ningún caso el futbolista se planteaba la salida en enero, pero sí que abre la puerta a una salida el próximo verano. Petros ya recibió ofertas la campaña pasada y sus agentes ya cuentan con interés de varios clubes europeos, aunque hasta la próxima ventana aún queda mucha tela por cortar.