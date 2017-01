Poyet, erre que erre: "El Betis de antes era, en todo, distinto"

Gustavo Poyet ha concedido una entrevista al diario Sport, en la que ha dejado patente que le guarda tan poco cariño al Betis como se le tiene a él, tras su decepcionante etapa en el banquillo verdiblanco, en Heliópolis. Es recíproco.

- Por el principio... ¿Qué hace en China?

- Me lo propusieron de improviso, cuando aún estaba olvidándome de la decepción del Betis. Consideré que era un buen momento y el fichaje fue muy rápido.

- El dinero, claro...

- Trabajo por dinero, como cualquiera, pero si solo fuera por eso estaría tan feliz en mi casa de Londres. Lo hablé con mi staff y coincidimos en que era una buena oportunidad. China es una aventura por el crecimiento de su fútbol.

- Entrenará a Tévez...

- Un lujo. Cuando me dijeron que podía fichar me puse como loco y cuando me lo confirmaron no pude estar más feliz.

- ¿No duda de su compromiso a estas alturas?

- Repasad su carrera y decidme cuando o donde no ganó o se entregó al máximo. Hablé con él y si me convencía su fichaje antes, después aún lo hizo más. Podéis apostar por él sin dudarlo.

- Klopp descalificó a Oscar por irse tan joven a China. ¿Qué le parece?

- Cada uno es responsable de sus actos y yo nunca criticaré a nadie por sus decisiones. Si acaso solamente puedo decir que hoy a China ya no vienen solo jugadores en el final de su carrera y que esta Liga busca un futuro como el que buscó en su momento la MLS.

- Usted no ha fichado a nadie, aún. Si le dieran la oportunidad de fichar a un solo jugador, sin límite de precio, ¿por quien se decidiría?

- Por Suárez€ Es una pregunta imposible eh€ Pero vaya, por Luis, seguro.

- Messi...

- Es que yo no le veo en China. Ahora mismo, hoy por hoy, no le veo en otro sitio que no sea el Barcelona. En un futuro no sé, pero no ahora.

- Entonces, y desde la distancia, cree seguro que renovará.

- Yo pienso que sí. No puedo imaginar otra posibilidad ni otro escenario. No se entendería un Barcelona sin Messi.

- Si solo fuera por dinero...

- La decisión es de Leo y por eso creo que a no ser que quisiera probar algo novedoso no tendrá problemas en renovar.

- Usted conoce la Premier. ¿Confía en el futuro de Guardiola?

- Seguro. Yo no dudo de él, al contrario. Pienso que su nombre marcará el fútbol inglés pero no puede haber urgencia.

- Su casa, dice, está en Londres. Es una personalidad en Inglaterra y, sin embargo, se fue al Betis...

- Me equivoqué con el Betis y lo reconozco. Tengo la suerte de poder admitirlo y decir que fue mi decisión ir al Betis.

- Tenía otras opciones en Inglaterra y decidió volver dos décadas después a España.

- Tenía un recuerdo de los años 90, de mi etapa como futbolista del Zaragoza, que no existe ahora. Aquel era un Betis, en todo, muy distinto.

- ¿En qué sentido?

- La situación social del Betis es muy complicada; hay mucho debate, malestar y crispación. Fue todo muy decepcionante para mí.

- No se sintió estimado.

- En pretemporada ganamos al Middlesbrough, al Werder Bremen, al Fulham o al Sporting de Portugal. Empatamos con el Leipzig que sorprende en la Bundesliga y con el Everton, mereciendo ganar. Pero perdimos con el Córdoba y solo se habló de eso, todo lo demás no contaba. Fue alucinante, no lo podía entender.

- ¿Ni paciencia?

- Eso no existe allí. Fíjate que Pepe Mel, que ascendió al equipo y debería ser intocable, también sufrió. Siete entrenadores en cuatro años. Eso lo dice todo.

- Se arrepiente.

- No es la palabra. Fue mi decisión ir y fui convencido, pero me llevé una decepción muy grande con el club. Lo que no olvidaré es que perdimos en Barcelona, ¡contra el Barcelona!, en el debut de la Liga, con aquella exhibición de Messi... Y en el siguiente partido en casa, en el primero como locales de la Liga contra el Deportivo, el ambiente era ya muy contrario.

- Qué diferencia con Brighton, ¿no?

- Me encantaría que subiera a la Premier. Es un equipo que siento un poco mío, como ocurre con el Swansea, que nació a partir de Roberto Martínez. Llegamos cuando ni tenía campo y estaba cerca de descender a cuarta. Rozamos la Premier y luego fue Oscar y siguió. Y ahora Hughton... Celebraría su ascenso, puedes apostarlo.