Durmisi: "Cuando alcance mi máximo sorprenderé"

Riza Durmisi (8 de enero de 1994, Copenhague, Dinamarca) destila confianza en sí mismo y una ambición desmedida, además de un carácter y pasión por su trabajo, como demuestra, siempre desde el respeto, cuando quien le entrevista ofrece un punto de vista diferente sobre el papel del Betis en el Calderón. Defiende lo suyo con convicción. Y lo suyo ahora es el Betis.

-El partido contra el Sporting es la ocasión de cerrar bien una primera vuelta difícil.

"Es un partido muy importante, porque si ganamos estamos cerca de los equipos que están por encima. Cuando el Sporting venga tiene que saber que este estadio es difícil porque hemos encontrado fundamentos básicos para el equipo. Creo que será difícil para ellos puntuar. Vamos a por el triunfo".

-Víctor es muy metódico con el estudio del rival, ¿el cambio de entrenador afecta mucho en este sentido?

"No. Víctor está centrado en nuestro equipo y está poniendo toda la energía en nosotros, en qué tenemos que hacer para ganar, cómo mejorar y en que las cosas que hacemos bien las sigamos haciendo".

-Cuando el Betis cambió de entrenador fue positivo, ¿es más peligroso ahora el Sporting?

"Nunca se sabe. A veces un cambio de entrenador es positivo, pero a veces el equipo no reacciona y es negativo. Necesitas cinco o diez partidos para ver una evolución en el juego. Va a ser interesante ver cuál es su propuesta, pero tenemos que estar centrados en lo que nosotros queremos. Necesitamos ganar".

-¿Ganar serviría para poner buena cara a esta primera mitad?

"Es una pregunta difícil porque hemos tenido once fichajes, un cambio de entrenador... Con el nuevo entrenador hemos encontrado una buena formación para el equipo, que se adapta bien a los jugadores. Cada uno sabe cuál es su rol en el conjunto y todo el mundo puede ver que el equipo está yendo a mejor cada partido. Desafortunadamente no pudimos conseguir puntos en Madrid, donde hicimos un gran partido. Estamos mejorando cada día".

-¿Por qué esas dos caras del Betis dentro y fuera?

"Creo que estamos mejorando fuera. Jugamos muy bien en el Calderón, aunque no conseguimos goles. Pero eso también es fútbol. A veces juegas bien y pierdes. Pero creo que estamos en el camino correcto y tenemos que seguir en esa línea. Los resultados llegarán. Estamos trabajando bien y hay que plasmarlo en los partidos".

-Una diferencia puede ser el apoyo de la afición.

"Por supuesto. La afición del Betis es alucinante. Es como tener otro jugador en el campo. Aunque es cierto que necesitamos puntos fuera para estar más arriba, pero como he dicho, se está viendo que hemos mejorado".

-¿Existe esa corriente positiva en el vestuario con respecto al juego?

"Todo el mundo se siente bien en el equipo y cree en el camino que está marcando el nuevo entrenador. Todos sabemos lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer para que el equipo vaya hacia arriba. Ahora es cuestión de ir paso a paso, no podemos pensar más allá del próximo partido".

- Personalmente, ¿se siente más cómodo en este sistema?

"Sí. Me siento muy cómodo en este sistema. Por supuesto que quiero dar más asistencias y marcar más goles porque es algo que he hecho en Dinamarca, aunque es cierto que no se puede comparar la liga danesa con la española, que es top, la mejor del mundo. He ido mejorando, me gusta eso de ir arriba y abajo, aunque sé que tengo que trabajar para dar lo mejor".

- Ya había jugado antes así.

"Sí, con la selección de Dinamarca. Jugamos también 5-3-2 o 3-5-2, como prefiera llamarlo. Conozco el sistema y sé que puedo hacerlo bien. Pero también en el 4-3-3 o el 4-4-2 como jugaba el Brondby. Es bueno jugar con varios sistemas, lo he hecho desde que era joven y estoy preparado para responder".

-Dijo en sus primeras comparecencias que necesitaba diez partidos para que se viera al mejor Durmisi. ¿Lo hemos visto ya?

"No. He tenido muy buenos partidos, como el del Valencia, el Deportivo en la Copa o el último contra el Atlético en los que he podido mostrar quizá el 80 o el 85 por ciento. Creo que la gente se va a sorprender cuando me vea al cien por cien porque pienso que yo también me voy a sorprender. Sé que tengo la capacidad para hacerlo mejor. De todos modos, las individualidades no son importantes, el equipo lo es. Porque si eres bueno como equipo, las individualidades aparecen. Si sumas puntos, llegan la confianza y los buenos jugadores".