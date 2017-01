Muniesa: "Veo difícil salir del Stoke ahora"

Marc Muniesa sigue siendo la prioridad del Betis para reforzar la zaga, aunque la operación se está complicando por momentos, tal y como ha reconocido el propio futbolista en una entrevista en 'Mundo Deportivo'. "Sé que el Betis sigue estando interesado, como también otros clubes, así que si no juego en el Stoke tendré que buscar una salida. Ahora, sin embargo, lo veo difícil porque desmontaría al equipo. Lo estamos intentando pero creo que será más fácil cambiar de aires en el mercado de verano, cuando todos los clubes tengan tiempo de construir sus plantillas de inicio", asegura el catalán.

El central no ha tenido muy buenas palabras para su entrenador, Mark Hughes, a quien ha acusado de no cumplir su palabra."En verano me reuní con Hughes, le pregunté si tendría más minutos y me dijo que jugaría, pero con los fichajes que hicieron temí lo que pasaría. Entonces veía con buenos ojos una salida del Stoke, pero decidí aguantar, tener paciencia y aun así he jugado poco. Ahora vuelvo a estar bien y el entrenador no ha cumplido del todo con su palabra".

En lo personal, Muniesa asegura estar "feliz desde un punto de vista personal porque estoy con mi novia, mi hijo y buenos compañeros, pero en lo profesional no estoy disponiendo de los minutos que querría y eso, al final, pasa factura".

Hay que recordar que el Stoke es reacio a una cesión y pide 3,5 millones de euros por su traspaso, o bien una venta disfrazada de préstamo, con opción de compra obligatoria a final de curso.

Habrá que seguir hilando fino, por tanto, para conseguir la que parece ser primera opción de Torrecilla para apuntalar la defensa, sobre la cual se esperan más novedades la semana próxima, cuando quizás Mandi esté ya de regreso.