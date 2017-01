Rubi: "El Betis sabe a lo que juega"

Joan Francesc Ferrer, Rubi, debutará como técnico del Sporting ante el Betis, un equipo al que elogió ayer en sala de prensa. "El Betis sabe a lo que juega y cuenta con jugadores determinantes. Está muy estructurado, estudia bien al rival, tiene un delantero de entre 15 y 20 goles y controla el balón parado", detalló el barcelonés tras el entrenamiento matinal de su equipo.

Sobre la cita en el Villamarín, Rubi aseguró que no prepara una revolución en un once que asegura tener ya casi decidido: "Aún me queda mirar alguna cosa más durante las próximas horas, pero tengo ya el 90 por ciento de la alineación pensada y, si la pregunta es si habrá muchos cambios, la repuesta es no".

"Les pido a los jugadores que estén tranquilos y pregunten, que vayan pasito a pasito. No se puede hacer todo de golpe", prosiguió el flamante entrenador rojiblanco, que intentó elevar la moral de la plantilla y de la afición asegurando que ha podido confirmar "que el grupo humano es muy bueno" y que, a su juicio, "la clasificación no se corresponde con el nivel del equipo".

"Lo que más me preocupa ahora mismo es ganar seguridad defensiva, de momento, pues en lo ofensivo creo en la inspiración de este grupo. Creo que tenemos un fuerte en la gente que juega por dentro, como son Víctor o Moi, los de fuera son más de meterse dentro que hacia fuera", analizó Rubi.