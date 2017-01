Víctor: "El objetivo es recortar distancias con los de arriba"

Víctor Sánchez del Amo ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la visita del Sporting de Gijón al Villamarín (Domingo, 18:30 h). El técnico madrileño, al igual que en los prolegomenos del Leganés, ha restado presión a su equipo por la, hasta el momento, holgada situación clasificatoria y ha afirmado que es una gran oportunidad para cerrar la primera vuelta en buena disposición de cara al objetivo real del club: "El partido contra el Sporting no son más de tres puntos; queda mucha liga por delante. La clasificación puede dar muchas vueltas. Es un partido importantísimo para encarar la segunda vuelta mirando hacia arriba con el fin de acabar lo más alto posible. Además, queremos mantener la buena línea en nuestro estadio".

Tras el duelo ante el cuadro asturiano el Betis afrontará una serie de partidos que pueden marcar el devenir del curso, a pesar de ello el míster verdiblanco ha afirmado que "no hay que exagerar las situaciones". "Cruciales o vitales no pueden ser los partidos del inicio de la segunda vuelta; no hay que exagerar las situaciones. Tenemos que centrarnos en el rival más inmediato, no hay que desviar la atención. No pasamos de ahí".

El Sporting de Gijón llega a Heliópolis sumido en una crisis de resultados, solo ha sumado 5 de los últimos 45 puntos, que se ha llevado por delante a su técnico, el 'Pitu' Abelardo. Rubí, exentrenador del Levante, entre otros, ha tomado las riendas de los astures. "A día de hoy hablar de equipos hundidos es muy prematuro. Es cierto que los conjuntos de abajo tienen la obligación de reaccionar y de ir sumando puntos ya", admitió Víctor. Al tiempo que reconoció que el cambio de entrenador ha trastocado un poco los planes en cuanto al análisis realizado del rival por parte del cuerpo técnico, pues "faltan partidos de Rubí con el Sporting para nuestro análisis". "Obviamente se espera una inyección de ilusión en la plantilla y algunos cambios a nivel táctico. Nosotros tenemos de referencia trabajos anteriores de Rubí; faltan partidos con el Sporting para nuestro análisis, es cierto".

En caso de victoria, el Betis podría terminar la primera vuelta doce puntos por encima del descenso y con una puntuación, 24, que supondría la segunda mejor marca en los últimos 10 años. De esta forma, el cuadro verdiblanco casi se olvidaría de la lucha por la zona baja. A Víctor, con las miras puestas en la primera mitad de la tabla, no le preocupa esta circunstancia: "Nosotros no miramos a los rivales de abajo, no nos preocupa eso. Queremos ser lo más competitivos posibles cada semana. Nuestro objetivo es observar a los equipos que tenemos delante para recortar distancias".