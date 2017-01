Víctor: "No tenemos urgencias en el mercado"

Víctor Sánchez del Amo ha valorado cómo anda el mercado de fichajes para el Real Betis, centrado en cerrar las cesiones de Rubén Pardo y Muniesa, aunque el técnico madrileño no ha querido hablar de nombres propios. "No conozco personalmente a Rubén Pardo. En temas de mercado no soy portavoz del club". Al tiempo que aseguró que la dirección deportiva, con Miguel Torrecilla, no para de trabajar en pos de mejorar el nivel de la plantilla, sin embargo ha justificado que todavía no hayan llegado los deseados refuerzos: "No queremos tomar decisiones precipitadas; no tenemos urgencias, hemos ido solventando los partidos. Hay capacidad en la plantilla, aunque se está trabajando en mejorar al equipo".

El objetivo prioritario del Betis en este reciente mercado de fichajes era cerrar la contratación de un central zurdo que supliese la presencia de Mandi en la Copa de África. Precisamente, su llegada parece se va a adelantar a inicios de la próxima semana, pues Argelia está al borde de la eliminación. A pesar de ello, según ha explicado Víctor, no cambian los planes con respecto a la llegada de un nuevo defensa. "No nos ha influido antes ni lo va a hacer ahora. Estamos en una línea de crecimiento estable y queremos tomar decisiones en calidad y no en perspectiva de urgencia", ha insistido.