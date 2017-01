Rubén Pardo, en busca del salto definitivo

Víctor Sánchez del Amo espera contar el lunes con su primer fichaje invernal. En las próximas horas Rubén Pardo firmará el contrato de renovación con la Real Sociedad hasta 2020 como paso previo a enrolarse a las filas del Betis hasta el final de la presente temporada. El acuerdo entre el jugador riojano y la Real está cerrado, así como el que se producirá entre el Betis y los easonenses para el préstamo del mediocentro creativo.

En la entidad heliopolitana, Pardo espera dar el salto definitivo hacia su consagración en la elite, algo que se está haciendo esperar demasiado dada la incuestionable calidad de este producto de la cantera realista que ha brillado en las categorías inferiores de la selección española al lado de los Deulofeu, Sarabia, Morata o Alcácer, con los que se proclamó campeón de Europa sub 19 en 2011.

Desde entonces ha rendido intermitentemente con la Real, alternando periodos de gran regularidad con otros en los que su carácter frío dentro del terreno de juego le ha pasado factura. Con todo, supera los cien partidos en Primera. Después de un tramo final de 15/16 en el que fue importante, se esperaba esta 16/17 como otra reválida, pero tras participar en el comienzo de campaña ha dejado de contar para Eusebio, que le ha abierto la puerta. En cualquier caso, en la Real confían en su explosión definitiva, como demuestra el hecho de no incluir opción de compra en la cesión.



Sin urgencias

Víctor se refirió ayer a los movimientos del Betis en el mercado. "No conozco personalmente a Rubén Pardo. En temas de mercado no soy portavoz del club", dijo. Al tiempo que aseguró que la dirección deportiva, con Miguel Torrecilla, no para de trabajar en pos de mejorar el nivel de la plantilla, sin embargo ha justificado que todavía no hayan llegado los deseados refuerzos: "No queremos tomar decisiones precipitadas; no tenemos urgencias, hemos ido solventando los partidos. Hay capacidad en la plantilla, aunque se está trabajando en mejorar al equipo", indicó.

Lo cierto es que con Mandi casi de vuelta de la Copa África y la incógnita del estado de Felipe Gutiérrez, el Betis intensificó la búsqueda de un centrocampista creativo. Después de preguntar por Granero, surgió el nombre de Pardo y el primer acercamiento se produjo el fin de semana en Málaga, donde jugaba la Real Sociedad. Pardo aspira a ser el socio de Ceballos en la medular, ya sea con los dos jugando como interiores por delante de un pivote defensivo o actuando por delante de la defensa para garantizar una salida limpia de la pelota. Pese a su buen golpeo, no se prodiga ante el marco contrario, con cinco dianas en Primera. Curiosamente, la primera la marcó en su sexto partido y fue al Sevilla en el debut de Míchel.