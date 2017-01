Betis 0-0 Sporting: Ceballos necesita un amigo, y urgentemente

Decía Víctor Sánchez del Amo en la previa que no, quizás para descargar a Miguel Torrecilla, quizás porque es consciente de que fichar en enero es tremendamente complicado, pero la realidad es que a este Betis, incluso mucho más que otro central, le falta un socio para Dani Ceballos. Le falta fútbol.

Ante un Sporting peleón, espoleado por el cambio de técnico, los verdiblancos, con la sorprendente presencia de Roman Zozulia en el once, sólo se asomaron a la meta de Cuéllar por empuje. Y únicamente de ese modo. Ni el ´10´ estuvo fino (extraño, vistos los encuentros precedentes) ni encontró con quien asociarse.

Fue un partido plano, feo, más de la época de Gustavo Poyet que la de Víctor, quien en esta ocasión tampoco pudo extraer algún rédito del balón parado que tan bien trabaja. Y eso que los verdiblancos sacaron una infinidad de córneres. Y eso que Riza Durmisi los botó muy bien.



El danés fue, seguramente, el gran protagonista del partido.: en lo poco bueno y en lo poco malo (casi todo el partido fue morralla).infinidad de veces por la línea de fondo,otras tantas (14),unas cuantas (4) y, fue el tercero que más balones recuperó y del lado contrario, perdió una infinidad de balones (¡28!). Uno de ellos, para más inri,. Falló, solo ante Adán.

Tampoco anduvo mal Piccini. El italiano se prodigó mucho por su banda y probó constantemente el centro, tanto con la derecha como con la zurda. No halló nunca rematador. La zaga sportinguista y Cuéllar se mostraron fuertes dentro del área y al Betis le faltó claridad. Ni una vez se pusieron de gol Rubén, Zozulia ni Alegría. Y no es de extrañar, viendo que el equipo no superó el 70% de pases completados. La cifra es bajísima, más aún teniendo a un equipo del descenso delante.

, porque los tres de abajo están muy abajo y el cuadro verdiblanco puede ser uno de los muchos que se queden en una, pero(Pardo, o el que sea), para que, al menos, Heliópolis vibre y se divierta.

Este Betis-Sporting ha sido infumable. Es cuestión de subir un punto la calidad de la plantilla. El trabajo táctico es bueno.

Ficha técnica:

Real Betis: Adán; Piccini, Pezzella, Donk, Bruno, Durmisi; Brasanac (Petros 52'), Dani Ceballos, Jonas Martin (Nahuel 83'); Zozulya (Álex Alegría 52') y Rubén Castro.

Real Sporting: Cuéllar; Lillo, Babin, Amorebieta, Canella; Xavi Torres, Nacho Cases, Carmona (Burgui, 86'); Víctor Rodríguez (Moi Gómez 61'), Isma López y Duje Cop (Castro 75').

Árbitro: Alberto Undiano Mallenco (Comité Navarro). Amonestó a los visitantes Babin (20') y Lillo (84') y a los locales Dani Ceballos (59') y Bruno (93').

Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Benito Villamarín ante unos 35.000 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento esta semana de Concepción Andrade, la conocida 'Abuela del Betis'.