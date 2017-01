Real Betis-Real Sporting: De amistades muy peligrosas

"Un amigo de verdad no dice quiero ser tu amigo / pero, si es tu amigo de verdad, tu muerte la muere contigo", rezaba hace ya 16 años el mítico pasodoble de 'Los Condenaos', en el que Juan Carlos Aragón llegaba a la conclusión de que la única lealtad inquebrantable es la de un padre. Valga esta licencia carnavalera para poner en contexto una confraternidad que pasa esta tarde por su examen más serio de los últimos años.

Con la connivencia verdiblanca en, al menos, dos permanencias y un ascenso en lo que alcanza la memoria de este humilde cronista, poca o ninguna contraprestación ha recibido en Heliópolis de sus hermanos sportinguistas. Tan desigual se antoja la hermandad, de hecho, que nadie entendería un gesto esta tarde, cuando, por muy crudo que parezca, lo que toca es parafrasear literalmente la copla antes mencionada y acompañar a los rojiblancos en su 'via crucis' hacia Segunda división. Ya habría tiempo, llegado el caso, del enésimo guiño postrero, aunque no ha lugar en pleno ecuador del campeonato a todo lo que no sea poner cuatro triunfos de por medio con la zona de descenso y, de una vez por todas, obrar la inflexión que permita a los de Víctor Sánchez del Amo pensar en cotas más ambiciosas que la holgada permanencia en la elite.

El madrileño, por cierto, no acaba de tener una semana tranquila en la que seleccionar un once sin cortapisas. Los retornos de Bruno y Petros una vez saldadas sus cuentas con Competición prometían aliviar la zona de contención bética, si bien Pezzella llega muy justo a la cita, al tiempo que el míster anunció que no forzaría a José Carlos, por lo que Donk, salvo sorpresa, seguirá como libre. Se confirmó también que Joaquín, como Sanabria y Felipe Gutiérrez (en el mejor de los casos), tiene para un mes, por lo que la sombra de Mandi, que podría volver antes de lo esperado de la Copa de África, sigue siendo también alargada.

Los de Petros por Brasanac y Bruno por José Carlos se antojan los únicos cambios en un bloque que defiende su carácter de invicto con Víctor en el Villamarín, sustento de un despertar que necesita el refrendo foráneo tanto como soltar el lastre de las amistades peligrosas.