Adán, en el mejor once de la primera vuelta

Mientras espera una llamada de Miguel Torrecilla para que mejore su contrato, Antonio Adán sigue a lo suyo. Es decir, parando. No en vano, es el según portero de LaLiga que más intervenciones ha realizado (74), sólo por detrás de Guillermo 'Memo' Ochoa (79), quien defiende la portería del penúltimo clasificado, el Granada.

El mejoreño ha realizado dos paradas a disparos desde dentro del área pequeña, 39 a lanzamientos efectuados dentro del área de penalti y otros 33 a intentos desde media o larga distancia. El tercero de esta particular clasificación,(Sporting), le sigue de lejos, con un total de

Su buen trabajo no le ha valido hasta el momento para ganarse una subida en sus honorarios, pero sí para entrar en el mejor once de la primera vuelta del campeonato español, elaborado por Who Scored únicamente basándose en estadísticas. El equipo, compuesto por jugadores de Atlético, Barcelona y Madrid, es de auténtico lujo y cuenta con un bético.