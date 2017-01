Alexis: "La segunda vuelta será mucho mejor que la primera"

Alexis Trujillo, asistente técnico de Víctor Sánchez del Amo desde la llegada de éste al Villamarón, no esconde la decepción que ha generado el triste empate del Real Betis frente al Sporting de Gijón: "Estamos tristes por no haber podido sumar los tres puntos, que todos queríamos y esperábamos", aunque saca conclusiones positivas, pues por tercer partido consecutivo el cuadro verdiblanco no encajó goles en su feudo. "Se sumó un punto, no se encajó ninguno, ha terminado la primera vuelta con 22 puntos y ahora hay que trabajar para ser más regulares en la segunda y terminar lo más arriba posible", añadió en el programa 'Heliópolis' de 'BetisTV'.

El encuentro ante los astures fue, quizá, el más flojo de los de Heliópolis en el Villamarín desde la llegada de Víctor al banquillo bético. "Al equipo por la ansiedad o porque en la creatividad estuvimos por debajo del nivel de otros partidos, le faltó eficacia para ganar el partido", reconoce Alexis. Así, al termino del envite la afición mostró su enfado con el nivel de los suyos: "Salimos todos molestos, la afición y los jugadores; te puedo asegurar que el vestuario estaba triste, pasando un mal rato por no haber podido sumar los tres puntos, adelantar a otro equipo en la tabla y acercarnos más a nuestro objetivo".

La realidad del Betis es que la puntuación obtenida durante la primera vuelta, 22 puntos, da para una salvación, y más teniendo en cuenta el bajísimo nivel de Osasuna, Granada y el propio Sporting, holgada, pero lejos del objetivo real marcado por la entidad antes del inicio del campeonato, la primera mitad de la tabla. "A medida que han ido pasando las jornadas, el equipo ha mejorado y creo que estamos en una buena línea. De la manera que el equipo trabaja y sabiendo que son capaces de aumentar su nivel, soy positivo y creo que la segunda vuelta será mucho mejor que la primera", enfatiza de manera optimista el otrora secretario técnico. En este sentido, es innegable que la principal aportación de Víctor se ha visto reflejada en el nivel defensivo, con el cambio de sistema que ha supuesto la colocación de cinco hombres atrás el Betis ha ganado en seguridad defensiva: "El equipo ha mejorado mucho en defensa y estamos trabajando mucho la creatividad para dominar las situaciones. Un conjunto que encaja poco goles está más cerca de la victoria", señala Alexis. Al tiempo que asegura que ahora es el turno de subir en el nivel en el gran pero de los verdiblancos en las últimas jornadas: la capacidad para crear juegos y situaciones de peligro: "Ahora donde más tenemos que mejorar es en el aspecto ofensivo. Lo importante ahí es que las ocasiones se generan, hay que buscar más acierto".

El Betis no ha sido capaz de enlazar en lo que lleva de temporada dos victorias consecutivas, un aspecto que te condena a la lucha por el descenso o, en el mejor de los casos, a pelear en la zona mediocre de la tabla. Los de Heliópolis, por fortuna, forman parte del segundo bloque, aunque esta cadencia de resultados no le va a servir para crecer en la clasificación. Alexis es consciente de ello: "Si te haces fuerte en casa y ganas, pero a la semana siguiente pierdes fuera, es difícil dar un salto en la tabla, prácticamente imposible. Estamos trabajando en ello, en los últimos partidos fuera, ante Alavés y Atlético, el equipo dominó en algunas fases y nos faltó el gol para traernos un resultado positivo".