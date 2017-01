El Betis, pendiente de Esteban Granero

Fue la primera petición a la Real en este mercado invernal, ya que el ´Pirata´ no estaba entrando en los planes de Eusebio, pero Granero, como ocurrió en verano, no ha tomado la puerta de salida que parecían señalarle desde las altas instancias donostiarras, sino que redobló los esfuerzos para revertir su situación. Entonces, las miras béticas se centraron en Rubén Pardo, si bien Torrecilla no pierde de vista la situación del madrileño, cuyo contrato expira en 2018.

Según ha podido saber ESTADIO, desde Heliópolis se plantean retomar la vía del ex madridista el próximo verano, cuando los ´txuri-urdin´ tendrán la última oportunidad de obtener algún rédito por el mediocentro, a no ser que su rendimiento se dispare en esta segunda vuelta del campeonato y termine renovando. En 2014, la Real Sociedad compró a Granero al Queens Park Rangers por cuatro millones de euros, si bien su precio se reduciría bastante. La ficha del de Pozuelo de Alarcón es elevada (por encima de los dos millones de euros), aunque los hispalenses lo compensarían con un contrato de media duración.