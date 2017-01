Pardo: "He visto una ambición que me motiva mucho"

Rubén Pardo, que lucirá en su espalda el '7' de Musonda, se despidió ayer de sus compañeros, llegó en la mañana de este martes al aeropuerto de San Pablo y ha sido presentado por la tarde en la sala de prensa del Benito Villamarín y flanqueado por Ángel Haro y Miguel Torrecilla.

El centrocampista vasco, que manejaba más propuestas, ha dicho que siempre tuvo claro fichar por el Betis. "Gracias a la Real por permitir mi salida y gracias al Betis por apostar por mí. Lo tenía muy claro desde el principio. El presidente ha hecho un esfuerzo y estoy feliz de llegar a este proyecto. He visto una ambición que me gusta y me motiva mucho. Aquí puedo seguir creciendo. Quería venir a Sevilla y ayudar al Betis", dijo Pardo, a modo de presentación, antes de someterse a las preguntas de los periodistas.

- ¿Por qué te has decidido por el Betis, pese a tener otras posibilidades?

- Las veces que vine con la Real Sociedad a este estadio, me ha gustado muchísimo. También, el proyecto. Lo teníamos claro mi agente, mi familia y yo, y me han acogido muy bien.

- ¿Preparado para jugar ante el Barça este fin de semana?

- Mañana ya entrenaré con el grupo, hablaré con Víctor y me pondré a su disposición. Desde el primer momento, voy a estar a muerte.

- ¿Has seguido al Betis?

- Sí, ha tenido partidos mejores y otros peores, pero cuenta con jugadores muy buenos en cada línea y creo que se puede hacer un buen año.

- ¿Por qué, si en San Sebastián todos aseguran que Pardo tiene mucho talento, no has brillado esta temporada en la Real?

- No he tenido la confianza para jugar cada fin de semana y, al salirme la posibilidad de jugar en el Betis, pensé que me podría venir muy bien para seguir creciendo.

- ¿En qué posición te sientes más a gusto?

- Me siento a gusto en las tres posiciones del centro del campo, pero me gusta ver el fútbol de cara. Será el míster el que decida.