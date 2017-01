Haro: "La afición estuvo de 'chapeau'"

Ángel Haro, presidente del Betis, ha dado la bienvenida a Alin Tosca en sala de prensa y después ha respondido a varias preguntas de los medios de comunicación. Preguntado por los pitos de la afición del Betis tras el partido ante el Sporting, el mandamás verdiblanco ha aseverado: "No comparto su visión con respecto a los pitos. Es verdad que pitaron al final, están en su derecho, pero durante el partido animaron. La afición estuvo de 'chapeau'". Con respecto a los dos fichajes (Pardo y Tosca), Haro ha segurado que "van a contribuir a alcanzar el objetivo marcado".

Además, el presidente bético ha aludido al tema de la posible reanudación de las negociaciones por las acciones de Lopera. "No ha habido ningún contacto con Lopera desde la última negociación. No sé si sus abogados hablan en nombre de Farusa o no, pero me parece bien que estén dispuestos a un acuerdo, pero este debe pasar por una atomización del capital, estamos abiertos, pero con los matices que he dicho. Es cierto que hubo reuniones con Bitton por ese 20% de las acciones, pero al final no son los dueños de ellas y no ha habido más contacto".