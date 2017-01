Tosca: "Lo voy a dar todo por el Betis"

Alin Tosca ha sido presentado en el día de hoy como nuevo jugador del Betis. Acompañado por Miguel Torrecilla y Ángel Haro, quienes le han deseado mucha suerte en su nueva andadura, el rumano ha dejado sus primeras palabras como jugador verdiblanco. "Agradezco estas palabras, estoy feliz por llegar a Primera división y hacerlo a un club de gran tradición. Lo voy a dar todo por este equipo con el objetivo de superarme", ha dicho Tosca.

Cuestionado sobre si conocía al Betis en Bucarest, el central bético ha dicho: "Sí, conocía al Betis porque en Rumanía se sigue mucho la Liga española, así que he visto los partidos del Betis".

En cuanto a su disponibilidad para jugar este domingo, ya que en Rumanía se encontraba en plena pretemporada, Tosca ha comentado: "Para el domingo quedan unos días aún, es verdad que allí estábamos en pretemporada, me siento bien, así que todo depende del entrenador. Es un partido muy importante, el Barça es muy fuerte pero mi equipo favorito es el Betis".

Además, antes de fichar el Betis, Tosca ha reconocido que ha hablado con algunos que conocían esta Liga: "Estuve hablando con jugadores que jugaron en España, me contaron que Sevilla es una ciudad muy bonita pero que tengo que trabajar muchísimo. Marica me aconsejó venir aquí, y daré todo lo que tengo. También he hablado con amigos que juegan en Segunda, y me dijeron que aquí me cambiaría la vida".