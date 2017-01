Víctor, el mercado, el sistema y el Barça

Víctor Sánchez está más que satisfecho con los fichajes de y Alin Tosca y Rubén Pardo, con quienes cree que el equipo dará un gran salto de calidad. El madrileño admite que lo necesario era fichar a un central y a un mediocentro, pero no descarta que llegue algún refuerzo más en los últimos días de mercado. "Nuestro objetivo era cerrar incorporaciones en dos zonas concretas, pero estaremos muy atentos a ver si hay operaciones que se puedan llevar a cabo", manifestó ayer el entrenador del Betis en una entrevista en 'Canal Sur Radio', donde explicó que cree que el riojano y el rumano aportan "polivalencia".

"Nos gusta tener jugadores polivalentes. Son importantes las cualidades de Rubén Pardo para añadirlas a las de los otros centrocampistas. Nos da un aumento de calidad en la creación de juego", indicó Víctor, quien considera algo precipitado que el jugador cedido por la Real Sociedad debute ante el Barcelona. "Hay que tener un poco de prudencia de cara al domingo. Tuvo una rotura de fibras en noviembre y, aunque ha entrenado con asiduidad, no venía jugando. Hemos tenido una charla táctica para ayudarle a integrarse en la dinámica del grupo", relató.

Por su parte, de Tosca destacó "su rendimiento en dos posiciones: de central y de lateral zurdo". "Sabe lo que es jugar en defensa de tres y en una de cuatro. Tiene una capacidad física importante y un buen golpeo. Nos comunicamos sin problemas en inglés. Estaba cansado porque ha dormido poco estos días, pero se ha entrenado bien", detalló el técnico.

"Nadie se ve obligado a jugar con un determinado sistema", espetó ayer Víctor Sánchez del Amo cuando fue preguntado por su fidelidad al 1-3-5-2. "Buscamos ser lo más eficaces posibles y equipos muy importantes de Alemania y de Italia han trabajado con defensas de cinco. Más desencantados que nosotros no hay nadie. No estábamos contentos con nuestro rendimiento y desde nuestra llegada hemos dado una vuelta a una estadística, hemos aumentado una media de tres ocasiones creadas por partido y hemos reducido también una media de tres llegadas de los contrarios en cada encuentro", argumentó.

Y es que, a juicio del técnico madrileño, jugar con defensa de cinco no está reñido con querer ser ambicioso: "Hay mucha gente nueva que ha llegado este año con ganas de crecer. Vamos a ser lo más ambiciosos posibles. Nos gusta tener el balón y jugar desde atrás; pero nuestra idea no es la de asumir riesgos en determinadas situaciones". "Buscamos alternativas para buscar balones en corto y en largo. En la charla que tuvimos con Rubén Pardo, hablamos de lo que significa el rumor en la grada, por ejemplo, cuando hay que ceder un balón atrás. Él dijo que en la Real pasaba lo mismo", agregó.

Víctor quiso alejar el pesimismo de cara al duelo del domingo ante un Barcelona al que quiere "buscarle las cosquillas".

"Vamos a necesitar dar un nivel altísimo en ataque y defensa; además de que el Barcelona no tenga su mejor día en ataque. No hace falta ánimo especial", señaló el técnico verdiblanco, quien no quiere meter más presión a los colegiados. "Lo único que les deseo a los árbitros es suerte", aseveró.