Rubén Pardo, un estudioso del Barcelona

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, considera que podría ser "precipitado" alinear al recién llegado Rubén Pardo en el encuentro liguero que el próximo domingo enfrentará al Betis contra el Barcelona en el Benito Villamarín. Sin embargo, argumentos físicos al margen, no hay nadie en el vestuario del conjunto verdiblanco que sepa más del conjunto azulgrana que el futbolista riojano.

No en vano, Rubén Pardo lleva los últimos 15 días estudiando la manera de frenar a la temible delantera culé y en cómo hacer daño al equipo entrenado por Luis Enrique, que además de ser el próximo rival liguero de los heliopolitanos, es también el oponente de la Real Sociedad (el club al que aún pertenecen sus derechos) en los cuartos de Copa. La última palabra la va a tener Víctor, pero el canterano 'txuri-urdin' ya dejó claro durante su presentación que está deseando debutar con las trece barras.



A vueltas con el posible once

Víctor no da pistas y ensaya sus armas a puerta cerrada. Lo único que está claro, al margen de que ve precipitado alinear a los nuevos, es que hay un cambio obligado respecto al último once, el del lesionado Brasanac. Para ello, Petros o adelantar a Donk (si José Carlos llega a tiempo), las vías más probables a priori.