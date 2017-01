Rubén Pardo: "Ser jugador del Betis implica tener el balón"

Rubén Pardo suma ya su segundo entrenamiento bajo las órdenes de Víctor Sánchez del Amo. El de Logroño solo piensa ya en el importante partido ante el Barcelona, duelo para el que está apto si lo requiere el técnico. "Es decisión del míster, yo estoy entrenando bien y estoy a disposicion del míster para todo lo que quiera", ha dicho el nuevo jugador del Betis en Radio Marca Sevilla.

Además del encuentro ante los azulgranas, Pardo ha tratado otras cuestiones en torno a su llegada a Heliópolis.

Opción del Betis: "Desde que me llegó la oferta del Betis lo tenía muy claro. Es un gran club y me han acogido muy bien, siempre apetece venir a Sevilla, tiene mucho ambiente en la calle".

Su llegada se ha cerrado tarde: "Cuando se lo comentamos a la Real fueron ellos quienes tomaron las decisiones. Decidieron que esto era lo mejor para todos, pienso que se hizo lo antes posible, al final son ellos los que deciden, pero ya estoy aquí pensando en el Betis".

Renovación antes de salir: "La Real tiene mucha confianza en mí. Me ofrecieron un contrato nuevo y estaba contento con eso, para todas las partes era lo mejor renovar y salir cedido al Betis".

Menos participación esta temporada: "Es una situación un poco complicada, empezamos con muchos jugadores en mi zona. Yo empiezo jugando pero el míster me cambia en la tercera jornada y comenzamos a mejorar, metemos gol, empieza todo a rodar y a salir bien... y si sale bien lo normal es no tocarlo. EIllara, Zurutuza, Xabi Prieto están a un gran nivel y ahí está la Real. Hablé con mi gente porque no estaba teniendo los minutos necesarios para crecer, lo mejor era salir, así todos contentos".

Eusebio: "Hablé con el presidente, con Loren, con Eusebio, todos me apoyaban, me han deseado mucha suerte para lo que queda de temporada".

Sin opción de compra: "Cuando salió la opción del Betis ellos me querían para una temporada y media, yo estaba de acuerdo en eso, pero la Real quería solo hasta final de temporada. Todos aceptamos al final".

Puede estrenarse en casa: "Es un club histórico, cuando he jugado aquí, el campo estaba a reventar, meten mucha presión al equipo rival y al final ser jugador del Betis implica tener el balón, eso es lo que hace grande a un jugador. La afición está con el equipo".

Objetivo del Betis: "Queda toda una segunda vuelta, partidos por jugar... Yo siempre soy partidario de ir partido a partido e ir viendo. Los días que llevo aquí me parece un gran club, hay jugadores de muchísima calidad y que tienen muchísima ambición. El primer reto es el domingo y veo al equipo mentalizado para sacar los tres puntos".