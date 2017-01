Alfonso: "Los Betis-Barça son momentos impactantes en tu carrera"

Alfonso Pérez Muñoz es uno de los futbolistas que ha jugado en el Real Betis Balompié y el F.C. Barcelona. El delantero madrileño es un ídolo en el Villamarín y vivió muy buenos momentos vistiendo la camiseta de ambos conjuntos. Alfonso ha hablado para la web oficial de LaLiga en la previa al partido que el próximo domingo enfrentará a béticos y culés. "Betis y Baça juegan guerras diferentes. El FC Barcelona tiene su guerra particular con el Real Madrid por el título, obligados a no fallar en ningún campo, y el Real Betis está intentando salir de la zona en la que está, a pesar de que mantiene un margen de puntos importante con la zona baja. La primera arma con la que puede contar el Betis es el factor campo, sentirse reforzado por la afición. Después, presionar muy arriba al Barcelona puede ser otra de las armas. Los equipos que le han jugado así han hecho que no se sienta cómodo, así que el Betis puede aprovecharlo", explica.

El 'mago de las botas blancas' ha contado como fue su traspaso del Betis al Barcelona. "Nos vimos abocados al descenso y, como es lógico, el Betis tuvo que vender y hacer un equipo acorde a la categoría. Si no hubiésemos bajado, creo que no me hubiese marchado del Betis en ningún caso. Fue una cosa consensuada con el club y surgió esa posibilidad de ir al Barcelona".

Alfonso también cuenta como fue su etapa en el conjunto verdiblanco. "El Betis tuvo mucho interés en que fuera y el recibimiento fue francamente bueno. Me sentí un jugador importante, valorado siempre por la afición con un cariño especial. A pesar de tener responsabilidad, la asumía y me sentía a gusto. En Heliópolis he vivido momentos de tristeza y también de alegría, como el de la consecución de la Copa del Rey. Me quedo con el cariño que siempre me ha dado la afición", señala.

Por último, Alfonso asegura sentir nostalgia de jugar estos partidos. "Sientes el 'gusanillo' de vivir ese ambiente. Visualizabas lo que era salir al campo, que te reciba la gente? Todo eso lo tienes guardado. Son momentos impactantes de tu carrera y siempre lo recuerdas cuando estás frente al televisor".