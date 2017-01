Aliento bético desde Croacia

Robert Jarni tendrá eternamente un sitio fijo en la historia del Betis, una entidad de la que el croata sigue enamorado casi 20 años después de vestir la verdiblanca. El mítico dorsal '17' atendió a la revista 'Trece Barras' para repasar su etapa en Heliópolis (de 1995 a 1998) y resaltar que sigue desde su país al que fuera su equipo.

"¡Claro, cómo no iba a seguir al Betis! Durante los dos o tres primeros años después de retirarme he estado siguiendo mucho a los equipos en los que jugué. Aunque como me gusta mucho el fútbol, siempre estoy atento a las grandes ligas europeas y me intereso por conocer quiénes son los jugadores, ya que nunca sabes dónde puede aparecer una oportunidad de ser entrenador", manifestó el croata, quien guarda muy bueno recuerdos de su etapa bética: "Creo que en el Betis tuve una muy buena época. Sobre todo el segundo año, que fue excepcional. Si no recuerdo mal, marqué 11 goles y di 17 asistencias, que creo que fue el máximo de la Liga esa temporada. Lo más importante de aquel Betis es que éramos un grupo muy compacto. Todos éramos amigos entre nosotros, y eso se notaba mucho en el campo".

De todas las personas con las que conoció en los tres años que estuvo en La Palmera, la que más marcó a Jarni fue un "entrenador excepcional, Luis Aragonés". "Solíamos charlar en las concentraciones y me enseñó muchísimas cosas. Se sabía todos los jugadores de todos los equipos, tanto de Primera como de Segunda división", rememora el que fuera internacional arlequinado, que lamentó su muerte: "Es una lástima que nos dejara hace poco. No sólo se fue un gran entrenador, sino mucho más que un gran hombre. Era una persona muy sencilla, muy sincera con todos los jugadores. Le queríamos muchísimo".