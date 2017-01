Durmisi bromea sobre su adiós

El reciente seguimiento del Liverpool a Riza Durmisi ha copado desde el jueves muchas páginas en periódicos, blogs y páginas webs británicas, al tiempo que, tras la publicación en el 'Daily Mail' de esta información y de que los 'Reds' estarían dispuestos a afrontar su cláusula de rescisión, cifrada en 20 millones de euros, la traducción al español de esos (todavía) rumores fue inmediata. Lógicamente, la noticia ha llegado a oídos del carrilero zurdo, que, incluso, la comentó.

De esta forma, se hayan producido o no ya contactos con los asesores del danés, el caso es que la mera posibilidad de emigrar a un grande de la Premier League no puede ser baladí para un profesional del fútbol. El ex del Brondby adjuntó un enlace a la información del rotativo británico y añadió un críptico mensaje en inglés: "Will he leave Betis? (Dejará el Betis)". En clave de humor, aclaran a ESTADIO Deportivo desde su entorno, aunque la especulación, a sólo cuatro días de que se cierre el mercado invernal, merece, como poco, su consideración.

En la planta noble del Benito Villamarín están tranquilos al respecto. De momento, no hay propuesta alguna del Liverpool por Durmisi, ni informando sobre el abono de la cláusula ni fijando el listón por debajo de esa cantidad. Con todo, siempre hay un 'plan B'. La secretaría técnica actualiza en un plazo muy corto de tiempo la lista de jugadores disponibles en cada puesto, por lo que, incluso si se produjera un movimiento postrero a este respecto, Torrecilla y sus colaboradores creen estar preparados para reaccionar. Tanto para cubrir una carencia sobrevenida en el carril zurdo como para dar un salto de calidad en otras demarcaciones.