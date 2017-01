Narváez aporrea la puerta de Víctor

Está siendo, sin duda, el jugador más destacado del filial en lo que va de curso, seguramente gracias al impulso anímico que supuso para él su activa participación en la pasada pretemporada con el primer equipo. De hecho, únicamente su condición de extracomunitario impidió que diera el salto hasta la fecha, ya que Gustavo Poyet quedó muy contento con su rendimiento en varios amistosos, hasta el punto de preguntar si su situación burocrática cambiaría a tiempo de participar en las primeras jornadas de Liga. Como no fue así, Juanjo Narváez tuvo que conformarse con liderar al Betis B, gran favorito al ascenso en el Grupo X de Tercera, lo que ha hecho de la mejor manera.

Y es que el colombiano es el máximo goleador de los 'cachorros' heliopolitanos, con ocho dianas hasta la fecha, una circunstancia meritoria, dado el hecho de que, salvo contadas excepciones, actúa como interior, la posición en la que José Juan Romero lo vio desde su aterrizaje en la segunda vuelta del curso pasado y en la que a él mismo le costaba verse. En cambio, su evolución ha sorprendido a propios y extraños, puesto que su tremenda calidad técnica y su potencia le han venido de perlas para desarrollar otras virtudes más propias de su nueva demarcación, como la clarividencia en el pase, la capacidad de romper líneas con un cambio de ritmo o la posibilidad de alternar una conducción larga -es de esos futbolistas capaces de llevar el balón pegado al pie durante muchos metros- con una asociación al primer toque, la fórmula preferida en el filial.

Este buen momento no ha pasado desapercibido al nuevo cuerpo técnico, que ya tenía buenos informes del segundo equipo. Además, el propio Víctor Sánchez del Amo ha profundizado en ellos con el seguimiento en directo de varios encuentros del Betis B, tanto en la Ciudad Deportiva Luis del Sol como a domicilio, al tiempo que, dado que compartió ya muchos entrenamientos con ellos y muchas horas de charla con José Juan, su conocimiento de la realidad de los que vienen apretando fuerte desde abajo está bastante actualizada. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, siempre que no perjudique los planes del segundo equipo en su lucha por volver a la Categoría de Bronce, la idea de los técnicos es dar una oportunidad en Primera división al 'cafetero' antes de que expire la presente campaña. Será en cuanto consiga la doble nacionalidad, movimiento previsto durante un mes de febrero en el que Narváez cumplirá 22 años. Y su futuro no parece tener techo aún.