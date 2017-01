Pezzella: "Lo de Messi no es normal"

El central del Betis Germán Pezzella tiene muy clara su respuesta a la pregunta de a qué delantero de LaLiga le ha más costado defender: a uno que tendrá que medirse este domingo.

"La mayoría de los equipos de LaLiga española tienen a delanteros de mucho nivel, pero es que lo de Messi es una cosa que no es normal. Se han probado todas las maneras habidas y por haber y sigue haciendo de las suyas, lleva diez años jugando a ese nivel. Hablamos de una cuestión de calidad y la suya es superior a la del resto. Es difícil detenerlo, esperemos que este fin de semana no esté inspirado", declaró en una entrevista para la revista Trece Barras, donde repasó toda su vida. Nacido en una familia futbolera, sus dedos al cielo cuando mete un gol son una dedicatoria para sus abuelos, Pezzella repasa su carrera, desde su debut en el Olimpo de Bahía Blanca a su paso por la cantera de River Plate y su debut con el primer equipo ´millonario´ hasta la dura presión y la exigencia que encontró a su llegada al Betis.

"Tuve la suerte de venir de un lugar (River) donde se convive diariamente con la presión. Aquí es parecido. No hay ni ayer ni mañana, es hoy y ganar el partido que viene. Si lo ganas se acabó y ya está. Por mi manera de ser, eso me gusta y venir de River me da armas para manejarme con esa presión", explicó el ´20´ verdiblanco, quien este curso ha sido un fijo, tanto con Poyet como con Víctor: "Con Poyet tenía buena relación, le agradezco que apostase por mí desde el principio y me diese confianza. Después llegó Víctor y he participado en casi todos los partidos. Él hace mucho hincapié en la táctica", agregó un Pezzella que fue preguntado por si pasa por el mejor momento desde que fichó por el Betis: "Es difícil saberlo. Intento todos los días dar más. Siempre quiero ser mejor de lo que fui el fin de semana anterior y esa motivación hace que no me relaje. Obviamente, jugar mucho a estas alturas de temporada suma y ayuda. Ojalá toda siga como hasta ahora", concluyó.