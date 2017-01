Una recta final de mercado 'guionizada'

El Betis cerró con más de una semana de antelación su objetivo en este mercado de enero, que era potenciar el perfil zurdo de su defensa y el creativo del centro del campo, por lo que afronta la recta final de la ventana invernal sin tensión ni exigencia. Una tesitura idónea, ya que, si bien los fondos para potenciar la plantilla están virtualmente agotados, el grupo de trabajo comandado por Miguel Torrecilla se encuentra alerta por si surge alguna posibilidad interesante.

Todo pasa por alguna salida, lógicamente, tanto para liberar fichas como para aumentar el disponible. En cualquier caso, se buscarían cesiones, preferiblemente con opción de compra, y ya no sólo por mejorar las prestaciones del grupo actual, sino pensando también en el próximo curso. Casi todas las miradas señalan a Roman Zozulia, un futbolista que no entra en los planes de Víctor Sánchez del Amo, por mucho que fuera titular ante el Sporting. Aquello se trató más de un gesto hacia la profesionalidad del ucraniano, que podría tener hueco en Ligas no tan exigentes y dejar algo de dinero en las arcas verdiblancas para un último esfuerzo en este mercado.

Además, desde la dirección deportiva trabajan con la hipótesis de los movimientos en cadena en otros clubes, en parte por sus propias necesidades de reforzarse y, en otras, por el ´fair play financiero´ y los límites impuestos en este sentido por la LFP. Y es que son varias las entidades que necesitan dejar salir a efectivos para dar cabida a otros, con lo que, en ciertos casos, se producen oportunidades de mercado y situaciones muy favorables para quien no tiene necesidad imperiosa de fichar, pero sí, como el caso del Betis, la puerta y la mente abiertas a todo lo que pueda llegar al final.