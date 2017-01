Álex Alegría: "Sensación agridulce después del partidazo que hemos hecho"

Álex Alegría ha sido uno de los protagonistas del Betis en el partido contra el Barcelona. El delantero hizo el 1-0 que servía al Betis para ganar el partido hasta que una acción con el tiempo casi cumplido permitía igualar a los culés. "Después del partidazo que hemos hecho, como hemos trabajado da pena que se nos vaya el partido", ha lamentado el punta, que se va a casa con "un sabor agridulce".

Alegría subrayó a pie de campo con los compañeros de BeIN LaLIga que su equipo gozó de ocasiones para marcar antes y después de su gol. "La ha tenido Rubén, no ha marcado esta vez. Hemos tenido muchas más ocasiones, pero no hemos marcado más", indicó el canterano. "Sobre todo da pena porque ha sido un fallo, una pérdida en la frontal que ellos no perdonan", añadió. En cualquier caso, Alegría se va con la satisfacción del gol conseguido. "Marcar es un plus de motivación, para demostrar que puedo seguir jugando. Nos estamos haciendo fuertes en casa, tenemos que seguir así", concluyó.