Pardo: "El punto sirve para reforzarnos"

Rubén Pardo señaló que la sensación dentro del vestuario es que se ha escapado un partido en el que hicieron todo para ganar. "Para nosotros quizá se nos haya escapado el partido. Desde el primer minuto hemos ido a por el partido. Nos hemos adelantado y nos han empatado en el último minuto", dijo el debutante con el Betis a BeIN LaLiga, donde quiso ser optimista: "Es un punto que nos sirve para reforzarnos".

El arreón del Barcelona lo vivió el centrocampista en el banquillo. "Hemos sufrido al final. Todo el mundo sabe que el Barcelona tiene un potencial tremendo y se han encontrado con el premio. Eso no quita nada al esfuerzo que ha hecho el equipo", señaló Pardo quien no se mojó con el gol fantasma. "Siempre he estado al margen del tema arbitral".