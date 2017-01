Durmisi: "Conozco el interés del Liverpool, pero ya estoy en un gran club"

Riza Durmisi sigue sonando para el Liverpool. La semana pasada, algunos medios ingleses informaban del interés deen el danés, aunque el propio futbolista se tomaba con humor una posible salida del Este lunes, 'The Liverpool Echo' publica unas declaraciones del lateral delen las que reconoce el interés 'Reds'. "Siempre habrá mucha rumores cuando juegas en una de las mejores ligas del mundo. Conozco el interés, pero no sé cómo es de real. Además, ya estoy en un gran club", afirmó

Durmisi coincidió en el Brøndby IF con Daniel Agger, un mito de la historia del Liverpool, y aseguró a este medio que "comentamos alguna vez lo del Liverpool, pero hemos hablado recientemente y no ha sido un tema que hayamos tratado en esta ocasión". Por último, Durmisi afirmó que "si otros clubes están dispuestos a pagar, y si el Betis me va a vender, por supuesto que escucharé la oferta, esto se aplica al Liverpool y a cualquier otro club. Negarlo sería una idiotez", concluyó.