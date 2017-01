Tosca flipó con el Benito Villamarín

Alin Tosca pasó del aeropuerto de San Pablo al césped del Benito Villamarín, prácticamente. Y, pese a eso y a enfrentarse a la mejor delantera del mundo, el rumano superó la prueba con nota. Lo que sintió no lo va a olvidar.

"Las emociones que viví no las he tenido en ningún partido. Ni con el Steaua, ni con la selección. Me enteré una hora antes del partido en el vestuario que sería titular. Me lo dijo el entrenador. Me concentré mucho y también trabajé en la formación de algunos ejercicios tácticos, pero no sabía hasta ese momento si iba a jugar. Hay una gran diferencia de calidad y la hora de pensar. Se juega muy rápido y el nivel es muy superior a la liga rumana", ha comentado Tosca a ziare.com.

Pese a la sorpresa, el zaguero estuvo tranquilo. "El entrenador me ha ayudado mucho y me dijo lo que tenía que hacer. Además de que fui muy bien recibido por los compañeros y me ayudaron mucho. Siento que puedo crecer mucho con ellos. El ambiente fue increíble. Nunca había jugado en un ambiente tan espectacular", resaltó.

"Messi, Suárez y Neymar son extraordinarios. Tienen una gran calidad y nunca sabes por dónde pueden salir y por eso hay que estar concentrado en todo momento. Luis Suárez no ha intentado morderme", bromeó.